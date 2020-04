Brand Deurnsche Peel nog niet onder controle: ‘Hier zijn we nog wel even zoet mee’

De brand in de Deurnsche Peel is een van de grootste natuurbranden in Nederland ooit. Zo’n 400 hectare is afgebrand. In totaal is het natuurgebied zo’n 1000 hectare groot. De gemeente meldde woensdagmiddag dat er achthonderd hectaren verloren zou zijn gegaan, maar dat cijfer bleek niet te kloppen.



Jordi Cebrian, woordvoerder van de politie, zegt namens de gezamenlijke hulpdiensten dat de situatie ten opzichte van gisteren niet veel is veranderd. ,,De rook is minder, dat is wel duidelijk. De brandweer is vannacht heel de nacht in het gebied geweest en hebben ook geblust, maar het is een brand die zich niet zomaar laat blussen.”