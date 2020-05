Brand in de Deurnsche Peel geblust

De brandweer had er vier blusvoertuigen op af gestuurd. ‘Het is niet heel spannend, maar we moeten op onze hoede blijven', liet de Veiligheidsregio weten. Ze adviseerde mensen die last hebben van rookoverlast om ramen en deuren te sluiten.

Huiveringwekkend

Vorige maand woedde er een huiveringwekkende brand in de Deurnsche Peel. Het duurde een aantal dagen voordat die brand onder controle was. In dit dossier is daar van alles over te lezen, zoals dit verhaal (premium) over een foto- en leesboek dat betrekking heeft op de natuurbrand.