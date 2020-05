Brand in grote schuur met hooi in Someren

Deurne wil stukken tuin terug maar bewoners zijn niet te spreken over de aanpak

30 mei DEURNE - Bij 97 adressen in Deurne-Walsberg ligt een deel van de voortuin op gemeentegrond. Bewoners kregen drie keuzes: teruggeven, huren of kopen. De operatie is een jaar later nog altijd in volle gang. Niet iedereen is te spreken over de aanpak van de gemeente.