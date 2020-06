Brand in natuurgebied Deurnsche Peel laait opnieuw op, iets groter vuur maar minder rook dan dinsdag

DEURNE - De brand die al enige tijd in natuurgebied Deurnsche Peel woedt, is woensdagavond voor de tweede dag op rij opgelaaid.

De vlammen laaien op dezelfde plek als dinsdagavond op. Het vuur beweegt zich opnieuw richting de Soemeersingel. De brandweer is uitgerukt en probeert een stoplijn te maken op bijna dezelfde plek als dinsdag. ,,De Deurnsche Peel zal naar verwachting nog wel even blijven branden", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. ,,Het is nu ‘met vlam’ opgelaaid, daarom is het zaak om de snelheid en de temperatuur eruit te blijven halen.”

Minder rookontwikkeling

Door een andere windrichting dan dinsdag gaat de brandweer ervan uit dat er minder rookontwikkeling zal zijn. ,,Maar we blijven adviseren om bij rookoverlast ramen en deuren te sluiten.”

Dinsdagavond breidde het vuur zich ook uit richting woningen aan de Soemeersingel. Die straat werd toen afgesloten voor verkeer. In het gebied werd rond 20.45 uur een brandhaard gevonden. De brandweer probeerde toen te voorkomen dat rook in de buurt van de huizen kwam door met brandweerwagens een stoplijn te maken tegen het vuurfront. In de uren daarna kon de brandweer het vuur remmen.

Grootste natuurbrand ooit

De brandweer rukte afgelopen zaterdag ook al uit voor een brand in het natuurgebied en houdt het stuk grond nog altijd goed in de gaten.

Door de droogte blijft het riskant in de Deurnsche Peel, waar op 20 april de grootste natuurbrand ooit in Nederland uitbrak en 800 hectare in vlammen opging. Het vuur was onder controle na dagen van blussen, maar het smeult nog na. Soms laait het vuur op, waardoor er veel rookoverlast is.

