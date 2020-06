Brand in natuurgebied Deurnsche Peel opnieuw opgelaaid, omwonenden zien vlammen gevaarlijk dichtbij

De brandweer probeerde te voorkomen dat rook in de buurt van de huizen kwam door met brandweerwagens een stoplijn te maken tegen het vuurfront. In de uren daarna kon de brandweer het vuur remmen.

Omwonenden zien vlammen gevaarlijk dichtbij

Dinsdagavond had een groep van zeven bewoners zich verzameld in de achtertuin van één van de huizen. Zij leven daar nu al 5 weken in de wetenschap dat achter hun huizen een brand smeult. Ook gisterenavond zagen zij in de verte metershoge vlammen. ,,We vinden het echt niet leuk meer’’, zei één van hen. ,,Alle rook is ook slecht voor onze gezondheid.’’