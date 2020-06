Brand in natuurgebied Deurnsche Peel opnieuw opgelaaid

Een politieheli heeft het gebied van boven bekeken en zag een flink vuurfront. De gemeente Deurne liet dinsdagmiddag weten dat de wind zou gaan draaien. De rook en vlammen trekken daardoor richting het zuidoosten, over de Soemeersingel en de Helenavaart richting Limburg.



Het is nog niet duidelijk waar de brand precies woedt in De Peel. De brandweer probeert te voorkomen dat rook in de buurt van de huizen komt door van brandweerwagens een stoplijn te maken tegen het vuurfront. Hiermee wil de brandweer uitbreiding voorkomen. De verwachting van de brandweer is dat het vuur de komende uren kan worden geremd.