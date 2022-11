Brand uitgebroken in schuur Mariahout

met video + update Fietser (21) raakt zwaarge­wond bij aanrijding met vrachtwa­gen in Liessel

LIESSEL - Een 21-jarige fietser is in de nacht van zondag op maandag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen in Liessel. De man fietste over de Loon toen hij werd geraakt door de vrachtwagen, die werd bestuurd door een 33-jarige chauffeur uit Helmond.

21 november