Brandlucht Mariapeel te ruiken tot in Roosendaal, oproep om niet te komen kijken

HELENAVEEN - De brandlucht van de Mariapeel zou tot in Roosendaal, Breda, Zevenbergen en Tilburg te ruiken zijn, meldt de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Brandweerlieden zijn de brand, die woensdagochtend werd ontdekt, nog steeds aan het nablussen. Vanwege dit werk en de koolmonoxide die in het gebied hangt, wordt opgeroepen weg te blijven uit de Mariapeel.

In het gebied op de grens van Brabant en Limburg smeult de brand nog over een oppervlakte van 40 hectare. Er is een noodverordening van kracht, maar de brandweer vreest dat dagjesmensen dit weekend toch een kijkje willen nemen in het gebied. ,,Kom niet”, deed een woordvoerder van de brandweer vrijdagochtend een dringende oproep.

,,Er hangt veel koolmonoxide in het gebied, dat is gevaarlijk. Bovendien rijdt hier zwaar materieel rond en liggen er op veel plaatsen brandweerslangen over de weg. We roepen mensen met klem op dit weekend weg te blijven. Boa’s van Staatsbosbeheer controleren in het gebied, waar we zeker nog enkele dagen bezig zijn.” Fietsers die gebruik willen maken van de fietsroutes door het gebied, worden door de gemeente Horst aan de Maas omgeleid.

Koolmonoxide

Vrijdagochtend hangt de rook laag boven het gebied, met als gevolg dat veel koolmonoxide vrijkomt. Naar verwachting trekt de rook op bij het stijgen van de temperatuur. Maar de brandweer waarschuwt dat meer wind verwacht wordt, wat voor meer rook zal zorgen in de regio. De rook trekt ook richting Brabant en dat is de geur die vermoedelijk tot in Breda wordt gemeld. Op sociale media vroegen mensen zich eerst af of de brandlucht uit Best komt, waar deze nacht een natuurbrand heeft gewoed.

Zo schrijft Christel uit Tilburg op Twitter dat ze last heeft van geïrriteerde ogen. ‘Ik heb inmiddels hoofdpijn gekregen’, laat Sjef dan weer weten. ,,Als mensen er echt last van hebben, kan je het beste naar binnen gaan en ramen en deuren sluiten”, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Brand nog niet meester

De brandweer daar houdt de ontwikkelingen naar eigen zeggen goed in de gaten en doet metingen. Volgens een woordvoerder van de Brabantse brandweer zijn geen te hoge concentraties giftige stoffen gemeten. Het advies ramen en deuren te sluiten blijft gelden. Ook ventilatie kan nog steeds beter worden uitgezet. De gemeente Deurne meldt dat de brand ook in de komende dagen nog geur- en rookoverlast kan geven.

De Limburgse brandweer assisteert vrijdag met twee tankautospuiten en een waterwagen de hele dag nog blusploegen in het gebied. Loonwerkers rijden zodra de rook is opgetrokken met grote watertonnen achter tractoren het gebied in om te blussen. Ook zijn er sproei-installaties neergezet om grote oppervlakten te beregenen. Er is nog geen sein brand meester gegeven, maar het vuur is wel onder controle, aldus de woordvoerder van de Limburgse brandweer.