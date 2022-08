Brandstichter bij sporthal De Kubus in Deurne verrast door explosie met vuurbal

updateDEURNE - Degene die op 13 augustus de brand bij sporthal De Kubus in Deurne heeft aangestoken, is verrast door een explosie met vuurbal en daarna ervandoor gegaan. Voorbijgangers die de vlammen opmerkten, grepen in waardoor erger is voorkomen.

Dat meldt de politie dinsdag. Via camerabeelden is te zien hoe de verdachte – zover bekend een man – meer dan een week geleden in de nacht van vrijdag op zaterdag naar de ingang van De Kubus liep. Dat gebeurde om 01.04 uur.

In zijn handen had hij een witte tas waarin hij een tijdje rommelde, voordat er een explosie met grote vuurbal ontstond. Daarna verdween hij brandend uit beeld. Volgens de politie is het onduidelijk waar de man naartoe rende, of hij gewond raakte en zo ja, hoe ernstig.

Flesje met brandende vloeistof

Bij De Kubus aan de Meent zijn onder meer Wijkcentrum de Heiakker en Spring Kinderopvang gevestigd. Een man en een vrouw die terugkwamen van een feestje, zagen rond 01.15 uur vlammen bij de ingang van de kinderopvang. Dat was ontstaan door een flesje met een brandende vloeistof dat door een onbekend persoon bij de deur was geplaatst. De passerende man het flesje aan de kant en alarmeerde de hulpdiensten.

Volgens de politie werd vermoedelijk door het wegschoppen van het flesje voorkomen dat het vuur oversloeg op het pand. Uiteindelijk was alleen een deel van de voorzijde en de brievenbus van de sporthal door het vuur beschadigd.

Verdachte is spoorloos

Diezelfde nacht startte de politie een onderzoek. Ze sprak met getuigen, bekeek camerabeelden en ter plaatse vond technisch onderzoek plaats. Maar de mogelijke dader is tot op heden spoorloos. Daarom worden er nog steeds getuigen gezocht.

Quote Wie kent iemand die na de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 augustus plots brandwon­den had of wegge­schroei­de (gezichts)beharing? oproep van politie

Dinsdag is er een nieuwe oproep naar getuigen uitgegaan: ‘Gelet op heftigheid van de explosie en de bijbehorende vuurbal is het aannemelijk dat de verdachte gewond is geraakt of dat een deel van zijn (gezichts)beharing is weggeschroeid. Wie kent iemand die na de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 augustus plots brandwonden had of weggeschroeide (gezichts)beharing?’

Volgens een woordvoerder van de politie waren tijdens de brand veel mensen op straat. ,,Wij hopen dat mensen iets gezien hebben voorafgaand aan de brand.”

Crisisopvang asielzoekers

In dezelfde week dat de brand plaatsvond, kwam het bericht dat er vanaf 24 augustus tijdelijk 225 vluchtelingen worden opgevangen in de sporthal.

‘Zoals de politie al aangeeft, is er een vermoeden van brandstichting. Omwonenden die mogelijk iets gezien hebben of camerabeelden hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden’, aldus de gemeente in een reactie. ‘Het onderzoek naar de brand is nog bezig. Zo lang dat nog loopt, gaan we er niet per se vanuit dat er een relatie is met de komst van de crisisnoodopvang in de sporthal. De schade aan het gebouw lijkt mee te vallen. De kinderopvang kan maandag in elk geval gewoon open.’

Volledig scherm Door de brand bij sporthal de Kubus aan De Meent in Deurne raakte de brievenbus beschadigd. © René Manders/DCI Media