Brandweer ’deelt snel harde klap uit’: bosbrand Milheeze snel geblust

videoMILHEEZE - Door een grote en snelle inzet had de brandweer een bosbrand in Milheeze zondagmiddag snel onder controle. De brandweer was nog wel geruime tijd bezig met nablussen.

Het grondvuur brak even na drieën uit in natuurgebied Nederheide in Milheeze, dat grenst aan de Stippelberg. Met vier wagens uit Bakel, De Rips, Helmond en Deurne begon de brandweer meteen met het blussen van de randen.

,,Daarmee is voorkomen dat de brand groter werd”, vertelt officier van dienst Frank van Oorschot. Mede dankzij de snelle opschaling en de komst van watertanks uit Deurne, Laarbeek, Best en Leende kon de brandweer al na amper een uur het sein brand meester geven. Het afgebrande gebied was ongeveer 150 bij 150 meter.

De oorzaak van de brand is niet bekend. ,,Maar het is gewoon kurkdroog. Dat merkten we ook toen we water haalden uit de geboorde put in de buurt van de brand. Normaal gesproken zit het grondwater een halve meter onder het maaiveld, nu moesten we toch wel een stuk dieper om erbij te komen.”

Volledig scherm © Bert Jansen

Volledig scherm © Bert Jansen

Volledig scherm © Bert Jansen