Brandweer heeft grote moeite met brandende vrachtwagen vol papier

Man uit Milheeze moet 160.000 euro hennep­winst teruggeven voor onder­gronds verstopte kwekerij

22 oktober DEN BOSCH - Een inwoner van Milheeze krijgt van de rechtbank een iets hogere straf voor een kwekerij in 2018, waar hij volgens de rechters wel degelijk voor verantwoordelijk was. Deze had hij onder de grond in zijn tuin aangelegd.