Brandweer heeft stalbrand in Asten snel onder controle

Tuincen­trum in Asten zit niet bij de pakken neer: Eerste bloemen drive-in geopend

16 december ASTEN - De klap van de lockdown kwam hard aan bij tuincentrum Wijnen in Asten. Maar het bedrijf is allesbehalve verslagen. In korte tijd is nu een heuse bloemen drive-in geopend bij het bedrijf aan de Hazeldonk.