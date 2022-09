Brandweer houdt in de nacht controle over natuurbrand in De Peel, maar nog geen brand meester

Aan helpende handjes geen gebrek bij jeugdvakan­tie­we­ken in ‘t Eind en De Hei

In de twee Somerense kerkdorpen is de jaarlijkse kindervakantieweek zonder zorgen begonnen. De problemen met te weinig vrijwilligers zijn in ‘t Eind opgelost en in De Hei hebben ze al jaren genoeg hulp.

30 augustus