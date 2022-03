Brandweer op dak in Beek en Donk snel onder controle, niemand raakt gewond

De melding kwam rond 13.45 uur binnen. Niet veel later werd er opgeschaald. Het is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. Rond 14.15 uur meldt de brandweer: ,,De brand in de Kapelstraat in Beek en Donk lijkt onder controle. Er zijn geen gewonden. We zijn nu nog bezig met het goed verkennen van het pand. Er zijn in korte tijd zo’n dertig (vooral vrijwillige) collega’s ingezet bij deze brand.”