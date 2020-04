Brandweer over verwoeste Peel: ‘We moesten de natuur loslaten om mensen te beschermen’

Het duurde dagen voor de brandweer grip op de brand in het Deurnese deel van de Peel kon krijgen. ,,Het is nu onder controle, maar we moeten nog altijd kritieke punten -de drogere delen- en de grenzen van het gebied blijven bewaken", vertelde officier van dienst van de brandweer Ton Driessen donderdag in de namiddag. ,,Het is nu een veenbrand geworden: het vuur kruipt de grond in. Dat is onvoorspelbaar. Het kan goed zijn dat het op de ene plek brandt en dan ineens meters verder ook.” De brandweer is om die reden nog lang niet weg uit het natuurgebied. ,,We blijven blussen en loonwerkers rijden rond om de grenzen nat te houden, net als bij de veenbrand van drie jaar terug.”