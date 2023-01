Brandweer rukt uit voor brand in Vispaleis in Asten

Neerkant onthaalt zijn Dakarheld Marcel Snijders: ‘Zo gaaf om hem als buurman te hebben’

NEERKANT - Navigator Marcel Snijders - van het winnende Dakar Rally team van Van Kasteren - is maandag groots onthaald bij zijn thuiskomst in Neerkant. Hij is de eerste Nederlander die dit als navigator heeft geflikt.

16 januari