Brandweer voorkomt erger bij kelderbrand in villa in Aarle-Rixtel

Someren is het helemaal beu: ‘Aantal wettelijke taken op laag pitje totdat Rijk met geld over de brug komt’

8 juni SOMEREN - Jarenlang gooit het Rijk al diverse taken over de schutting naar gemeenten. De bijbehorende gelden daarvoor ontbreken en de gemeente Someren is dat helemaal beu. Een aantal wettelijke taken wordt daarom voorlopig op een laag pitje gezet.