Brandweeroefening bij hippisch centrum Deurne: ‘Sproei nooit te veel op bestrating, die kan verzakken’

DEURNE - De vrijwillige brandweer van Deurne hield dinsdagavond bij Green Valley Estate, het voormalig Hippisch centrum, een grote brandoefening. Voor veel vrijwilligers was het een hernieuwde kennismaking met het pand. ,,Het is de vraag of alles wat op papier staat er daadwerkelijk nog is.”

Ruim een uur voordat de melding binnenkomt op de kazerne, lopen Jorn van de Waarsenburg (29) en Gijs van Sluijs (33) op het grote terrein. ,, Het is de bedoeling dat we op de bovenverdieping een brand veroorzaken mét een zogenaamd slachtoffer”, vertelt bevelvoerder Van de Waarsenburg.

Van Sluijs vult aan: ,,Het is voor het eerst sinds lange tijd dat we op deze locatie weer een oefening draaien, het is de vraag of alles wat op papier staat daar ook daadwerkelijk nog is.”

Quote Ik verzet er zelfs mijn verjaardag voor Henry de Groot, Dertig jaar bij de brandweer

Spannend is het even verderop ook in de kazerne. Het team weet dat het, zoals elke dinsdag, een oefening heeft. Maar de exacte locatie wordt pas op het laatste moment bekendgemaakt. Met een portofoon in de hand is het Van de Waarsenburg die rond half acht de meldkamer oproept. ,,Ik heb een brand aan de Bruggenseweg”, meldt hij.

Grote brand

Niet veel later wordt de brand opgeschaald naar ‘grote brand’. En enkele minuten later komen de Deurnese brandweerlieden aangesneld. Wat opvalt is dat iedereen precies weet wat-ie moet doen.

Volledig scherm Brandweeroefening. © Rene Manders/DCI Media

Eén van die ervaren rotten is Henry de Groot (59). Met zijn dertig dienstjaren mag hij met recht de nestor van het team genoemd worden. Vandaag heeft hij de taak van chauffeur toebedeeld gekregen. Dat klinkt saai, maar dat is het niet. ,,Ik blijf de hele tijd bij de wagen staan en krijg via de portofoon te horen wat mijn collega’s nodig hebben.”

Tip aan jeugdige collega

Niet veel later rolt hij drie slangen uit en voorziet hij een jeugdige collega van een tip: ,,Sproei nooit veel op de bestrating, die kan verzakken.” De Groot is een fanatiekeling, het komt bijna nooit voor dat hij verstek moet laten gaan bij een oefening. ,,Als je iets doet, moet je het ook goed doen, ik verzet er zelfs mijn verjaardag voor.”

Daar waar De Groot in de herfst van zijn carrière zit, staat die van Richard Knijnenburg (29) nog in de kinderschoenen. ,,Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging”, stelt hij terwijl hij met trots vertelt dat hij zich drie maanden geleden aanmeldde. Als ‘slachtoffer’ was zijn rol beperkt, maar daar maalt hij niet om: ,,Ik kijk rond en luister naar alle tips, daar heb ik veel aan.”

Na een klein uur klinkt het sein ‘brand meester’. ,,Het was een goede oefening”, aldus Van de Waarsenburg.