Brandweervrijwilligers geven met boek over brand in de Peel steun aan dorpen

Basisscho­len De Heindert en Brukelum in Aar­le-Rix­tel gaan alsnog samen

14:02 AARLE-RIXTEL - Wat eerder niet lukte, gebeurt nu wel: basisscholen De Heindert en Brukelum in Aarle-Rixtel fuseren op 1 augustus. Een nieuwe naam is nog niet bedacht, wel is zeker dat alle leerlingen op den duur onderwijs zullen volgen in het bestaande gebouw van De Heindert.