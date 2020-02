Breien voor kinderen kost minder wol

Update + Video Wethouder Asten: snel oplossing zoeken voor onverkoop­baar huis

14:50 ASTEN - De gemeente Asten gaat er alles aan doen om de kwestie rond de onverkoopbare woning op Langstraat 7 snel op te lossen. Dat zegt wethouder Theo Martens. De bestemming van het pand moet worden veranderd van bijgebouw naar woning. ,,We nemen daarbij natuurlijk wel de procedures en bezwaartermijnen in acht”, aldus Martens. ,,Maar als mensen zo in de knel raken, willen we zo snel mogelijk helpen.” De wethouder ontvangt dinsdag op het gemeentehuis het onfortuinlijke koppel John Joppen en Christel van Hal.