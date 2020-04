Brief uit 1918 van Somerenaar over Spaanse Griep: ‘Het is verschrikkelijk allemaal in de oude parochie’

Het papier is vergeeld, maar het handschrift nog goed te lezen. Een tijdsbeeld op één velletje papier, in het bezit van Ton van de Graft uit Someren. De bijzondere brief komt uit de nalatenschap van zijn moeder. Van de Graft gaat zich na zijn pensionering wijden aan stamboomonderzoek. Hij volgt er een speciale cursus voor. Omdat van de tak van zijn moeder de meeste gegevens beschikbaar zijn, begint Van de Graft met de familie Bennenbroek. De schrijver van de brief, Jan Bennenbroek, is de broer van de oma van Ton. Een brief over de verschrikkingen van de Spaanse griep, die ook de familie in haar greep houdt.