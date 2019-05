Briljanten paar Jan en Ann Brouwers-Kuijpers uit Gemert: In Aarle zaten mooie vrouwen, zeiden ze

Verrassen­de wending in zaak huisves­ting arbeidsmi­gran­ten in Ommel

9 mei DEN BOSCH/OMMEL – Een verrassende wending in de discussie over huisvesting van arbeidsmigranten op recreatiepark Prinsenmeer in Ommel. Het gaat ineens niet meer over de aantallen, maar over de voorwaarden. Oostappen Groep blijkt al maanden akkoord met maximaal 384.