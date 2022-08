Britpopsensatie Supergrass exclusief op podium Tuinfeest in Lierop

De band stopte meer tien jaar geleden, maar keerde deze zomer terug op het grote Glastonbury Festival. Binnenkort wordt het klassieke titelloze album van de band uit 1999 in een geremasterde versie uitgebracht, met hits als ‘Pumping on Your Stereo’, ‘Moving’ en ‘Mary’. De eerste twee singles kwamen ook in Nederland in de hitlijsten. Eerder scoorde Supergrass wereldwijd met de single ‘Alright’ en de plaat ‘I Should Coco’.