Broederschap belangrijk dan bier

Dat de jubileumfeesten in september niet door kunnen gaan vanwege corona, daarvoor is alle begrip. Maar dat het geplande Kringgildefeest in 't Eind pas in 2023 kan worden gehouden, was toch wel even schrikken. Zeker voor Jos van de Kruijs (68), die zich in 2019 tot keizer van Gilde St. Lambertus heeft geschoten. ,,Ik heb me nog niet kunnen voorstellen aan de Eindse bevolking. Dat zou gebeuren tijdens het hoogtepunt van onze Gildefeesten, de optocht met de deelnemende gilden.”