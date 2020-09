Broer en zus uit Aarle-Rixtel vieren religieuze mijlpalen

Gerard Verbakel is 60 jaar priester, momenteel pastoor in Nuland, en Betsie, een van zijn oudere zussen, is 70 jaar zuster in het klooster van de Zusters van Schijndel. Hun wieg stond op het Laar in Aarle-Rixtel waar de liefde voor het geloof bij beiden ontvlamde. Betsie Verbakel: ,,Onze ouders vroegen ons elke dag om naar de kerk te gaan en te bidden voor het eten en slapen. Daar bleef iets van hangen. Ik dacht er veel over na en sprak op school over het evangelie. Geleidelijk aan is mijn interesse voor de boodschap van Jezus richtinggevend geworden in mijn leven.’’