Broer en zus Verbakel uit Aarle-Rixtel: 60 jaar priester en 70 jaar zuster ‘om te helpen’

AARLE-RIXTEL - Het is feest in Nuland en Schijndel. De 86-jarige Gerard en 90-jarige Betsie Verbakel, broer en zus afkomstig uit Aarle-Rixtel, hebben ieder in jaren een religieuze mijlpaal bereikt. Maar 't belangrijkst blijft: ‘Voor mensen opkomen, er voor ze zijn en ze helpen.’

Gerard Verbakel is 60 jaar priester en momenteel pastoor in Nuland

Gerard Verbakel is 60 jaar priester, momenteel pastoor in Nuland, en Betsie, een van zijn oudere zussen, is 70 jaar zuster in het klooster van de Zusters van Schijndel. Hun wieg stond op het Laar in Aarle-Rixtel waar de liefde voor het geloof bij beiden ontvlamde. Betsie Verbakel: ,,Onze ouders vroegen ons elke dag om naar de kerk te gaan en te bidden voor het eten en slapen. Daar bleef iets van hangen. Ik dacht er veel over na en sprak op school over het evangelie. Geleidelijk aan is mijn interesse voor de boodschap van Jezus richtinggevend geworden in mijn leven.''

Quote In het geloof is het niet ik, maar wij. Je kan je aan anderen optrekken als het even niet meezit Gerard Verbakel, Priester

De kerkbezoekjes prikkelden ook bij haar broer iets: ,,Wij zijn in een best religieuze sfeer grootgebracht. Hier wilde ik graag iets mee doen. Mijn tante moedigde ons aan om te gaan studeren. Daarom ben ik, nadat ik het gymnasium had afgerond, filosofie en theologie gaan studeren. Dit heb ik later kunnen gebruiken in mijn werk als kapelaan en pastoor.''

Onderwijzeres

Waar hij vrijwel meteen zeker wist dat hij iets met het geloof wilde doen, had zij in het begin nog twijfels: ,,Het ging bij mij soms met ups en downs. Vooral als je iets ouder wordt. Toen ik een jaar of zestien was, dacht ik wel eens: 'Is het geloof wel echt iets?'. Ik zat toen nog op de kweekschool. Ik wilde onderwijzeres worden. Dit heb ik uiteindelijk gecombineerd. In 1950 ben ik als 20-jarig meisje in het klooster gegaan waar ik ook lessen heb gegeven die gerelateerd waren aan het geloof.''

Van het onderwijs stapte ze over naar het maatschappelijk werk, in kansarme wijken en later ook voor vluchtelingen. Ook hier droeg ze ‘haar kernboodschap’ steeds bij zich: ,,Ik wilde voor mensen opkomen, er voor ze zijn en ze helpen als ze niet mee konden komen in de maatschappij. Dat is de boodschap van het evangelie en wat er van ons wordt gevraagd in het klooster. Dit heb ik altijd proberen na te leven. Die boodschap trekt mij ook heel erg aan het geloof. Dat saamhorige en de liefde vind ik nog altijd onwijs belangrijk.''

Houvast

Voor broer Gerard, die in al die jaren in vier parochies pastoor is geweest, werden het geloof en de bijbel ‘een soort houvast om sterker en gelukkiger in het leven te staan’. ,,Dat is ook mijn drijfveer geweest om pastoor te worden. Ik wilde aan anderen het goede in het leven en de mensen laten zien. Daarvoor is het geloof nodig. Daarnaast hoopte ik een soort saamhorigheidsgevoel over te brengen. In het geloof is het niet ik, maar wij. Je kan je aan anderen optrekken als het even niet meezit. Dat vind ik het mooiste.''

Iets anders wat de priester belangrijk vindt zijn de religieuze reizen die hij heeft mogen maken. Eentje springt er met kop en schouders bovenuit: ,,Natuurlijk zijn de reizen naar Rome en andere religieuze plekken heel mooi, maar de reis naar Israël was enorm bijzonder. Daar ben ik met een groep in 1999 geweest. Dat was ook het hoogtepunt uit mijn tijd als pastoor. Wij zijn daar heel concreet bezig geweest met het evangelie. Dat is iets wat ik voor altijd bij me zal dragen.''

Innig verbonden met hun geloof betekent dat ook dat hun onderlinge band extra hecht is? ,,Als het nodig is dan weten wij elkaar te vinden", zegt zij. ,,We zien elkaar niet heel erg vaak, maar hij draagt mijn werk bij zich en ik die van hem. Dat is fijn om te weten en daar vinden we elkaar heel graag in.''