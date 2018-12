Buitenkerststal in De Rips

Aangifte voor fraude bij Wish Outdoor

9:55 BEEK EN DONK - Medeoprichter Niels van Vijfeijken van muziekfestival Wish Outdoor in Beek en Donk heeft begin deze maand aangifte gedaan tegen zijn voormalig zakenpartner Tim Klomp Bueters wegens vermoedens van fraude. Van Vijfeijken zegt dat er steeds meer bewijs is dat hij voor tonnen is belazerd.