Buitenlandse leerlingen op bezoek: drop, pannenkoeken en ongemerkt veel leren

Ze zijn afkomstig uit Portugal, Griekenland, Frankrijk en Roemenië en ze slapen bij gastgezinnen: het thuishonk van evenzoveel leerlingen van het Macropediuscollege, havo en vwo 3 en 4. We spreken er vier: Luca uit Roemenië, Marina uit Griekenland, Eva uit Portugal en Raoua uit Frankrijk.

,,Ik vind het hier geweldig”, weet Luca ’s maandags al, als hij samen met de rest door de burgemeester op het gemeentehuis wordt verwelkomd. ,,Ik wil nu al verhuizen naar Nederland. Het is een mooie plek en ik denk zeker dat mijn ouders het met me eens zijn.” Donderdags is dat gevoel inmiddels wat afgezwakt maar hij is nog steeds erg enthousiast: ,,Ik heb veel geleerd op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en cultuur van Nederland.”

Daartoe bezoekt hij samen met de andere leerlingen onder meer Amsterdam en de Noordkade in Veghel. Marina is van Amsterdam het meest onder de indruk. Daar volgt de groep bij Nemo een interactief programma. ,,En we hebben ook in de stad zelf wat rondgelopen. Alles was zó cool.” Voor haar is het werken in een grote groep een nieuwe en hele positieve ervaring. ,,Bij ons op school werken we veel meer individueel.”

Pannenkoeken bakken

Ook Eva geniet volop in Amsterdam. ,,Van de mensen, het verkeer, de gebouwen en de drukte.” Raoua kent al wat Nederlandse woordjes zoals doei, dankjewel, graag gedaan en pannenkoeken. Mét kaas, chocopasta of poedersuiker. Gastouders kregen de opdracht om samen met de leerlingen een bordje typisch Nederlandse kost te fabriceren en bij drie van de vier stond er aldus pannenkoek op het menu.

Het bakken lukt prima, het met een zwaai omgooien van de pannenkoek blijkt wat lastiger. Bij het vierde gezin werd het gourmetten. Kennelijk hebben de hutspot en de boerenkool met worst volledig afgedaan… Wel is er op maandag op het gemeentehuis al voor iedere leerling een drinkflesje met echte Nederlandse drop.

In Veghel is er een marshmallow challenge: maak met twintig spaghettistokjes, wat tape, touw en een marshmallow in een kwartier een zo hoog mogelijk torentje. ,,Dat is een echte teambuildingsactiviteit, waarbij je samen moet werken en er een leider bovenkomt. Ach, ze leren deze week zoveel zonder dat ze het in de gaten hebben. Samenwerken, communiceren, Engels en ict,” vertelt docent Engels Debby Willems die de hele week coördineert.

Voor die ict zijn er ook enkele opdrachten zoals een selfietour in de hoofdstad met diverse highlights en een TikTok-filmpje als presentatie voor de ouders op donderdagavond.

Vermoeiende dagen

De meeste leerlingen werken op de middag daarvóór nog aan hun filmpje of zitten al ietwat onderuitgezakt op de banken en zitzakken te relaxen. ,,Je merkt dat ze moe worden. Het zijn voor iedereen ook vermoeiende dagen waar ze veel indrukken opdoen. Toch hebben we al meer vrije tijd ingebouwd dan eerdere jaren.”

De week voor de leerlingen wordt volledig betaald door het programma Erasmus+ dat hiermee de educatieve en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen stimuleert. De leerlingen uit deze regio nemen er ook aan deel.