Buren Achterbos in Asten steggelen over woonunit in tuin

Daar vocht buurfamilie Bronneberg een handhavingsbesluit van de gemeente Asten aan, althans het uitblijven van zo'n besluit, zo werd tijdens de zitting in Den Haag duidelijk. Buurfamilie Bronneberg eiste eerder bij de gemeente Asten dat die op zou treden tegen een woonunit in de tuin van familie Staudt. Die had na het instorten van een woonschuur die woonunit in haar tuin gezet. Volgens Carl Staudt betreft het het een vervanging van de mantelzorgwoning die in de schuur zat. Staudt verzorgt zijn moeder die in de boerderijwoning woont.