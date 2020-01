Buren Deurnese hovenier willen zijn reinigingswagens weg hebben

DEURNE - De Deurnese buren Arts en Panhuijzen troffen elkaar donderdag in de rechtbank in Den Bosch. De familie Arts wil dat hovenier Panhuijzen per direct stopt met zijn bedrijfsonderdeel reinigingstechniek. De gemeente moet ingrijpen, vindt Arts.

De relatie tussen de buren staat al onder druk sinds de verhuizing van Panhuijzen in november 2018. De Deurnese hovenier verplaatste zijn bedrijf in die dagen van Langstraat 104 naar een perceel op Langstraat 79. Op de nieuwe locatie was voor de vestiging van het hoveniersbedrijf een verandering nodig van de bestemming; een wijziging die de gemeenteraad meteen goedkeurde. Kort samengevat: volgens de regels mag Panhuijzen er zijn hoveniers- en loonwerkbedrijf runnen. Wat wettelijk niet mag is het uitoefenen van het bedrijfsonderdeel reinigingstechniek, iets wat de groenondernemer wel deed.

Om die reden stond de gemeente een half jaar geleden bij Panhuijzen op de stoep. Er stonden onder andere veegmachines en kolkenzuigers om putten schoon te maken en daarmee was de hovenier in overtreding. De eis van de gemeente was dat hij voor 16 december zou stoppen met het bedrijfsonderdeel.

Uiteindelijk werd die termijn door de gemeente verlengd en vroeg Panhuijzen alsnog een vergunning aan. Deze wordt volgende week ook verleend, wist de woordvoerder van de gemeente te vertellen aan de rechter. ,,Er is ruimte om voor tien jaar de reinigingstechniek te legaliseren.”



‘Zeven dagen in de week rijden wagens af en aan’

Deze uitspraak schoot behoorlijk in het verkeerde keelgat bij de familie Arts en hun advocaat mr. Van den Akker.

,,We zouden een hovenier als buurman krijgen en dat vonden we prima. Maar de realiteit is nu dat er zeven dagen in de week wagens af en aan rijden. Wij hebben daar overlast van. Het is een industriële activiteit en dat past hier niet”, aldus Arts.



,,De hele gang van zaken is de reden dat we nu hier zijn", vatte mr van den Akker het samen. Met de gang naar de rechter wil Van den Akker spoed zetten achter het beëindigen van de reinigingstechniek. ,,Er worden termijnen verlengd zonder met ons te overleggen. Wij vonden vier maanden meer dan genoeg voor Panhuijzen om wat wagens weg te halen en ergens anders neer te zetten.”

Wat het voor Panhuijzen zou betekenen om de wagens weg te halen, wilde de rechter weten. ,,Dat zou een groot probleem zijn. Ze moeten een vorstvrij onderkomen hebben en dat is niet zo maar gevonden.”

De rechter vroeg vervolgens hoe de ondernemer zelf aan keek tegen de eventuele overlast die hij veroorzaakte. Die schatte hij in als zo minimaal mogelijk. ,,Zes wagens gaan 's ochtends weg en komen ‘s avonds terug. We schijnen niet met onze lampen in hun woning en rijden niet langs hun huis. Bovendien zijn de wagens ook allemaal groen gerelateerd. De veegwagens vegen blad en eikels, met de zuigers zuigen we blad op.” Volgens de gemeentewoordvoerder werd het geluid van de wagens eerder al meegenomen in een akoestisch onderzoek. ,,En dat bleef binnen de norm.”