De buren, die om de hoek bij het bedrijf wonen, maken zich zorgen over de uitstoot van geur, stikstof en fijnstof. Ze vragen in een brief aan burgemeester Hilko Mak, wethouders en raadsleden wat de gemeente gaat doen om hun gezondheid te beschermen. Ook vragen ze de aandacht voor de neerslag van stikstof op het aangrenzende natuurgebied de Peel.

Het varkensbedrijf aan de Grintkuilen in Neerkant heeft van de provincie en de gemeente de benodigde vergunningen gekregen om uit te breiden naar maximaal 14.000 varkens. De verbouwing van de stallen is inmiddels in volle gang.