Burendag: nonnenmoes in Gemert en nestkastjes in de Mortel

‘Bel ergens aan en vraag naar de bekende weg’. ‘Zeg het alfabet achterstevoren’. ‘Ga met een vlieg op de foto’. ‘Ga een minuut lang in een etalage staan’. Het zijn zo maar enkele van de 88 ludieke vragen die de Werkgroep Buurtfeest van buurtvereniging De Peelse Loop (Doonheide Noord) in Gemert heeft bedacht voor de 90 deelnemers van de Crazy 88-dag.

Dit wordt jaarlijks in het kader van de burendag gehouden in de hele buurt. ,,En er is altijd veel belangstelling voor. Het is ook een mooie gelegenheid om elkaar te leren kennen, want er zijn toch elk jaar weer nieuwe buurtbewoners”, zegt Frank Snoeks van de werkgroep, terwijl hij ondertussen al wat binnengekomen filmpjes beoordeelt.

De vijftig volwassenen en veertig kinderen worden in acht groepen op pad gestuurd om zoveel mogelijk antwoorden of oplossingen van de hilarische opdrachten te filmen of te fotograferen en in te sturen.’s Avonds wordt er bij een feestelijke barbecue een compilatie van al die filmpjes vertoond.

In de Pastoor Van de Eindestraat in De Mortel wordt er driftig getimmerd. Iedereen helpt elkaar en enkele honderden plankjes liggen keurig op maat gezaagd klaar om vijftig nestkastjes in elkaar te zetten. ,,Het idee komt van een jonge, voormalige buurtbewoner die onlangs is overleden. Zijn vader, die hier nog steeds woont, vond het een leuk idee voor burendag”, vertelt voorzitter Helma Verhelst van de buurtvereniging.

De kastjes worden verspreid onder de eigen bewoners. ,,Het zijn mezenkastjes. Mezen zijn goed tegen de processierups”, aldus Mark van Melis. ,,Op de Dr. De Quayweg en De Sprenk staan veel eiken. Daar zitten ze elk jaar.”

Velen wonen er pas enkele maanden

In de nieuwe Hof van Nazareth wordt burendag vooral benut om elkaar eens wat beter te leren kennen. ,,Je komt elkaar wel eens tegen, maar zo is het toch makkelijker om echt kennis te maken”, weet Mariska Jacobs van de bewonerswerkgroep. Veel buurtbewoners wonen pas enkele maanden in ‘Klooster Nazareth’ en gebruiken deze kans enthousiast om met elkaar te buurten.

De kinderen spelen met de grote legoblokken en het springkussen. Van de oogst van een van de appelbomen uit de oorspronkelijke boomgaard hebben enkele bewoners appelmoes gemaakt, die volgens het mooie etiket tot nonnenmoes is gedoopt.

Bomenlaan netjes houden

,,We wilden in het kader van de oprichting van een buurtvereniging iets doen voor de buurt dus hebben we bij Burendag een pakketje aangevraagd. Daarmee hebben we dit georganiseerd. Straks willen we ook een commissie vormen om de toekomstige Calvarieberg, de Mariagrot en de bomenlaan netjes te houden”, aldus Ninon Kreutzer.

Op de Wethouder Jaspershof hebben de leden van buurtvereniging Ripsoever zojuist een nieuwe picknicktafel van 2,5 meter lang geplaatst en ingezegend. ,,Ook ruimen we al zes jaar lang op burendag het zwerfafval uit onze buurt op en doen wat extra onderhoud aan het groen”, vertelt voorzitter Joost van den Crommenacker. De kinderen genieten van de buitenspeeldag met lasergamen en keien schilderen.