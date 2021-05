Burenhulp in Mariahout: korfbalclub heeft lokalen nodig, voetbalclub gaat bouwen

Kort nieuws Milheeze kan meedenken over centrum­plan

10 mei Milheeze - Inwoners van Milheeze kunnen de komende tijd meepraten over de toekomst van hun centrum. Enkele maanden geleden heeft een initiatiefgroep per enquête onderzocht wat er nodig is om het centrum vitaal te houden: het gaat om zaken als behoud van een supermarkt, het gemeenschapshuis en woningbouw. Eind mei moet dat een plan opleveren dat voorgelegd wordt aan het college van B & W. Er is een videofilm gemaakt die vanaf vrijdag 14 mei te zien is en dorpelingen moet aansporen meningen en ideeën kenbaar te maken op (e-mailadres) centrumplan@dorpsoverlegmilheeze.nl. Op woensdag 19 mei vanaf 19.30 uur geeft het dorpsoverleg een toelichting en de verdere uitwerking van het haalbaarheidsplan via een livestream op www.dorpsoverlegmilheeze.nl