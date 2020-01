Burgemeester Asten ‘teruggefloten’ na sluiting loodsen met hennepgerelateerde goederen

Astens eerste burger legt dat uitvoerige advies echter naast zich neer, een bevoegdheid die hij heeft. In een zes pagina’s tellende brief aan advocaat Niels Crooijmans legt hij uit waarom hij de sluiting voor zes maanden gerechtvaardigd vindt. Crooijmans is hierdoor genoodzaakt om namens de eigenaren naar de rechter te stappen. ,,De burgemeester en het Peelland Interventie Team hebben een gevaarlijke stap gezet”, begint hij. ,,Mijn cliënten zijn na de controle vorig jaar weggezet als een stel criminelen. De waarheid is in mijn ogen bewust verdraaid.”