Burgemeester Asten :‘Voorkomen drugsgebruik onmogelijk’

Carnaval is in de gemeente Asten naar tevredenheid verlopen, vindt Vos. ,,Ik was drie dagen overal bij carnavalsactiviteiten aanwezig. In Ommel, Heusden en Asten.” Dat er bij Reundje Klot processen-verbaal zijn uitgedeeld, heeft te maken met de grootte van dit evenement. En het feit dat er flink is gecontroleerd, aldus de burgemeester.