Burgemeester Blok veroordeelt incident met anti-vaxxers op kermis Someren: ‘Geweld is nooit de oplossing’

26 september Tuan Vlemmings was een echte levensgenieter. Toen hij de diagnose kanker met uitzaaiingen kreeg, leken zijn dagen geteld, maar hij weigerde zich bij dit vonnis neer te leggen en in te stemmen met een palliatief traject. Tuan was nog lang niet klaar met zijn leven en hield het nog ruim vier jaar vol. Op 17 januari van dit jaar stierf hij, twee dagen voordat hij 50 zou worden.