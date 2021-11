Burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek roept versterking in om sleutel terug te krijgen

Terug naar de onvervals­te rock-'n-roll van de 60's & 70's, voordat die vermaledij­de disco alles verpestte

HEUSDEN - Het begon met tien bij elkaar gebrachte jukeboxen, daarna stapte Back to the 60's and 70's in Heusden over op live bands. Op zaterdag 6 november wordt het evenement voor de tiende keer gehouden.

30 oktober