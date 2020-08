Burgemeester Gemert-Bakel vindt preventief ruimen alle nertsenfokkers ‘steeds minder relevant’

DE RIPS/VLIERDEN - Met twee nieuwe besmettingen in De Rips en Vlierden is het totaal aantal met corona besmette nertsenbedrijven opgelopen tot 39. Daarmee wordt het preventief ruimen van álle fokkers steeds minder relevant, vindt burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel.

In De Rips gaat het om een bedrijf met ongeveer 5.000 moederdieren, in Vlierden zijn dat er 13.500. Vanuit het bedrijf aan de Rijntjesdijk in Vlierden is eind vorige week mogelijk een aantal dieren ontsnapt. Vanuit Brouwhuis, vlakbij de fokkerij, kwamen bij de gemeente Deurne meerdere meldingen over loslopende nertsen binnen. De omgevingsdienst is na die meldingen bij het bedrijf gaan kijken. Hoe de dieren hebben kunnen ontsnappen, is niet bekend.

Met de nieuwe besmetting in De Rips zijn in het dorp nu in een week tijd vier bedrijven besmet verklaard. In heel Gemert-Bakel, vaak aangeduid als de nertsenhoofdstad van Nederland, zijn nu nog twee nertsenbedrijf actief. Daarmee is de vraag of het kabinet besluit alle bedrijven preventief te ruimen, voor Gemert-Bakel ‘steeds minder relevant’, vindt burgemeester Michiel van Veen. ,,We zijn ingehaald door de feiten, de besmettingen blijven doorgaan.”

Herbevolken geruimde bedrijven

Van Veens ‘volgende zorg’ is het herbevolken van de geruimde bedrijven. ,,Zolang het coronavirus er is, is dat sowieso uit den boze, maar ook daarna lijkt het me niet echt wenselijk.” De burgemeester zou zelf dan ook voorstander zijn van een ‘stoppersregeling die een wat meer dwingend karakter heeft’. ,,Bij een vrijwillige regeling wordt het voor de ondernemers een rekensom: moeten we het wel of niet doen. Dat maakt het nog ingewikkelder dan het al is. Bovendien: een geruimd bedrijf dat wil herbevolken, moet zijn dieren van elders halen. Waar komen die dan vandaan?”

Het kabinet is nu in afwachting van een nieuw vervolgadvies van het Outbreak Management Team-Zoönosen (OMT-Z). Naar verwachting wordt een dezer dagen duidelijk of besloten wordt alle bedrijven preventief te ruimen. De belangenorganisaties van nertsenhouders zijn altijd tegen een preventieve ruiming geweest.

‘Enorme impact’

Dat is nog steeds zo, zegt Martijn Pijnenburg van LTO Nederland. ,,De besmettingen vinden nog altijd vrij geclusterd plaats. Boven in het land is nog geen enkel bedrijf besmet geraakt. Ondernemers in het hele land doen er al maanden alles aan om het virus buiten de deur te houden. Als die bedrijven nu toch geruimd moeten worden... Ik hoef niemand te vertellen wat een enorme impact dat zou hebben.”

Pijnenburg durft geen prognose te doen over wat het kabinet gaat besluiten. ,,Het is afwachten, ik wil en kan daar nu niet op vooruitlopen.”

Volledig scherm Een inwoner van Brouwhuis trof deze nerts aan. © ED