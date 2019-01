Burgemeester Gemert-Bakel: zorg blijft financieel risico gemeente

MILHEEZE - Zorgkosten blijven ook in de toekomst een groot financieel risico voor de gemeente Gemert-Bakel. ,,De toekomst blijft ongewis en het risico dat onze gemeente geld tekort komt, blijft met de huidige open-einderegelingen groot.”

Die waarschuwing sprak burgemeester Michiel van Veen dinsdagavond uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van Gemert-Bakel. Die vond dit jaar plaats in gemeenschapshuis De Schans in Milheeze. Volgens Van Veen worden de uitgaven die Gemert-Bakel moet doen met name door de kosten voor de Wmo en jeugdzorg ’steeds onvoorspelbaarder'.

,,Werd de financiële onzekerheid bij de overheid vroeger vooral veroorzaakt doordat projecten duurder uitpakten dan begroot of projectplanningen die uitliepen, nu heeft de gemeente te maken met open-einderegelingen. Het woord open einde zegt eigenlijk al genoeg. De voorspelbaarheid neemt af, de onzekerheid neemt toe”, aldus Van Veen.

Gemert-Bakel gaf in 2017 3,3 miljoen euro meer aan zorgkosten uit dan vooraf was begroot. Meevallers op andere terreinen zorgden ervoor dat het tekort op de begroting over 2017 ‘beperkt’bleef tot een bedrag van ruim 2,6 miljoen euro. De sterk oplopende kosten hebben ervoor gezorgd dat Gemert-Bakel flink moet bezuinigen, ondanks een eenmalige meevaller vanuit het Rijk. Om de pijn enigszins te verzachten, krijgt de gemeente uit een speciale ’stroppenpot’ 773.000 euro uitgekeerd.

Familiebedrijf

In zijn speech stond burgemeester Van Veen ook nog stil bij het faillissement van Johan van den Acker Textielfabriek bv in Gemert. Het ruim 200 jaar oude familiebedrijf werd in augustus vorig jaar failliet verklaard. Voor de 36 medewerkers werd ontslag aangevraagd.

,,Bijna geruisloos is een belangrijk deel van het industrieel erfgoed van onze gemeente opgehouden te bestaan. Gelukkig hebben een groot aantal van de mensen die hun baan zijn verloren inmiddels weer een nieuwe baan.”

Hospice

Van Veen zette zijn vorig jaar gestarte ’traditie’ voort door ook dit jaar stil te staan bij degenen die Gemert-Bakel op de ’landelijke kaart‘ hebben gezet. Als ’winnaar’ koos hij voor de uitzending van het RTL-programma ’5 Days Inside’ waarin presentator Beau van Erven Dorens een bezoek bracht aan hospice De Populier in Bakel.

,,De winnaars zijn de medewerkers en patiënten van De Populier, die op indrukwekkende wijze inzicht hebben gegeven in hun werk en in de palliatieve zorg in onze gemeente. Echte ambassadeurs. Die verdienen een applaus.”