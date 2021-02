Burgemeester had loodsen niet mogen sluiten vanwege vermeende link met drugs; eerherstel voor Ommels echtpaar

Analyse Plan megastal in Gemert schreeuwt om uitleg

28 januari GEMERT - Vierentwintighonderd varkens erbij en zo’n negentienhonderd extra biggen; de goedgekeurde uitbreidingsplannen van een boerderij aan de Rooije Hoefsedijk in Gemert zijn niet mals. Geen wonder dat ze tot veel onrust leiden in de lokale gemeenschap en politiek.