Burgemeester Hilko Mak: ‘Die spoortunnel in Deurne komt er’

De aanleg van de onderdoorgang van het spoor bij Binderendreef is in Deurne al jaren een heikel punt. Ondernemerscafé-presentatoren Jan van den Heuvel en Niels Crooijmans vroegen zich af wanneer die nu eindelijk eens wordt gerealiseerd. Eerder werd door de gemeente aangegeven dat het verkeer er vanaf najaar 2021 onder het spoor door zou rijden. Dat lijkt niet haalbaar.

,,Ik heb één garantie. Hij komt’’, zei Mak enigszins terughoudend. De voorbereiding blijkt een ingewikkeld proces. ,,We hebben woensdagmiddag weer een gesprek met ProRail. Het spoor moet tijdens de werkzaamheden een aantal weken dicht. Dit heeft gevolgen voor de dienstregeling’’, aldus Deurnes burgemeester.

Bedrijventerreinen

De ondernemers zijn ook benieuwd naar mogelijk nieuwe bedrijventerreinen. Mak erkent dat er ruimte moet komen voor bedrijven. ,,Dat is een issue. Daar moeten we als gezamenlijke Peelgemeenten aan werken. Dat is een opdracht die in de Peel ligt.’’ Volgens Mak blijkt samenwerking hierin lastig. ,,Elke gemeente wil toch een eigen bedrijventerrein. Maar ik vind dat we dit regionaal moeten bekijken.’’

Mak maakte op nieuwjaarsdag bekend dat hij voortijdig zijn ambtsketen gaat neerleggen. Hij stopt per 1 februari 2021. Desondanks kreeg hij enkele prikkelende stellingen voorgelegd over de toekomst van Deurne. Op de vraag of Deurne over tien jaar nog altijd een zelfstandige gemeente is, antwoordde de burgemeester volmondig ja. Of Deurne over tien jaar het bruisende middelpunt van de Brainportregio is? Dat ligt aan het bedrijfsleven: ,,Dat lukt alleen als de ondernemers er de schouders onder zetten’’, aldus Mak.

Quote Ik hoop dat jonge agrariërs zich niet laten afschrik­ken door het huidige stikstof­vraag­stuk Hilko Mak , Burgemeester Deurne

Of de veehouderij in Deurne over twintig jaar is gehalveerd, kan Mak niet voorspellen. ,,Ik heb geen glazen bol. Maar ik hoop dat de veehouderij een mooie toekomst heeft en dat jonge agrariërs zich niet laten afschrikken door het huidige stikstofvraagstuk.’’

Naast Mak was ook directeur-bestuurder van woningbouwvereniging Bergopwaarts Tanja Liebers te gast aan de Ondernemerscafé-tafel. Zij liet weten dat Bergopwaarts in 2020 eindelijk weer woningen gaat bouwen. In totaal tweehonderd. Dan gaat het om Deurne, Asten en Helmond.