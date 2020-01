Burgemeester Hubert Vos over vermeende misdaadgolf in Peel: Asten is gewoon veilig

Asten is de regionale koploper. Procentueel gezien is de stijging van het aantal misdrijven in die Peelgemeente met 27,4 procent het grootst, bleek uit landelijke cijfers die de politie sinds 2018 publiceert. Vos wil dat beeld over het afgelopen jaar graag nuanceren. De exacte cijfers van zijn eigen korps vertellen hem wat anders zegt hij na nadere bestudering van de feiten. ,,Asten is gewoon veilig. Ik ben heel tevreden over het veiligheidsbeeld.”