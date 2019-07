Burgemeester Laarbeek boos na opruiing via Facebook

Verkeer in de Kapelstraat vormt al vele maanden een bron van ergernis. Omwonenden vinden dat er veel te hard gereden wordt, waarop Laarbeek bloembakken plaatste. Deze maatregel had echter geen succes, want ze werden kapotgereden door automobilisten. Recent werd een nieuwe poging gedaan de veiligheid te vergroten door een wegversmalling te maken. Desondanks kan het enkele Laarbeekers niet hard genoeg gaan, getuige de oproep op social media tot een straatrace na de zomervakantie.

,,Er is veel interesse in het evenement”, constateert Van der Meijden. ,,24 mensen willen deelnemen en ruim honderd mensen wilden komen kijken. De politie en ik hebben een aantal mensen in het vizier. Met hen gaan we een goed gesprek aan. Tevens bestuderen we of we bestuurs- of strafrechtelijk kunnen optreden tegen deze opruiing die wij niet wensen.”