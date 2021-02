Burgemeester Laarbeek vergat sleutel terug te vragen aan carnavalsprins: ‘Mijn functie was louter ceremonieel van aard’

Joshy Gevers prins Luuk XLVII van Ganzendon­ck

26 november BEEK EN DONK - In Ganzendonck is afgelopen zaterdag Joshy Gevers bekendgemaakt als de nieuwe Prins Luuk XLVII. In het dagelijkse leven runt Gevers een kapsalon in Raopersgat (Lieshout). Bij het Antoniusgilde in Beek en Donk is Gevers vendelier en ook op de tennisbaan slaat hij een aardig balletje.