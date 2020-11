Burgemeester Laarbeek voelt wel wat voor coronabonus voor BOA's

Toch coronabo­nus voor ontslagen personeel thuiszor­gor­ga­ni­sa­tie HSPO? Ministerie biedt lichtpunt­je

29 oktober EERSEL/DEN HAAG - Er gloort hoop voor de ontslagen medewerkers van de failliete Eerselse thuiszorgorganisatie HSPO Zorgpunt die in onzekerheid zitten over hun coronabonus van 1000 euro. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt of er een uitzondering mogelijk is voor de gedupeerden.