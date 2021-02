Burgemeester Someren over ‘deskundig’ onderzoek naar ontslagen wethouder: ‘Daarmee kunnen geruchten ontzenuwd worden’

Toch nog groot zonneveld in Heusden: Proef met frambozen­kweek in combinatie met 20.900 zonnepane­len

8 februari ASTEN-HEUSDEN - Er komt toch nog een groot zonnepark met 20.900 zonnepanelen op een veld aan de Gevlochtsebaan in Asten-Heusden. Dat is opvallend, want het gemeentebestuur trapte in januari nog vol op de rem.