Burgemeester Van Veen van Gemert-Bakel: ’Cruciaal jaar voor vliegbasis De Peel’

Dat zei burgemeester Michiel van Veen dinsdagavond in zijn nieuwjaarstoespraak die hij uitsprak in het Parochiehuis in Bakel. Met die direct betrokkenen doelde de burgemeester onder meer op de inwoners van Milheeze. Een groot aantal van hen maakt zich zorgen over het plan om de slapende vliegbasis - die deels op Gemert-Bakels grondgebied ligt - nieuw leven in te blazen. ,,We blijven alert om de mensen te ondersteunen die terecht zorgen hebben over de balans", sprak Van Veen.

Van Veen stond in zijn toespraak tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente ook stil bij de boerenprotesten van de afgelopen tijd. ,,Veel boeren uit onze gemeente hebben hun zorgen geuit en deelgenomen aan demonstraties en protestacties. Hierbij heb ik gemerkt dat we dat ook op onze eigen manier doen, in overleg en met respect voor elkaar.” Volgens Van Veen is en blijft Gemert-Bakel ’trots op de innovatie boer en in de zoektocht naar balans doen wij mee'.

Wolkbreuk

De burgemeester benoemde in zijn speech net als in voorgaande jaren ook een aantal inwoners en onderwerpen die Gemert-Bakel in 2019 landelijk op de kaart hebben gezet. Zo noemde hij de wolkbreuk die Gemert op 19 mei trof; de korte film ’De Blauwe Maagd’ van Puck Mickers en Carl van de Wetering en het hockeyfestival HockeyLoverz bij Time-Out.

Ook roemde Van Veen het initiatief van Janneke van der Zanden uit De Mortel om de Top 2000-bus van Radio 2 in december naar Gemert te halen. Maar degene die de gemeente vorig jaar het meest in de kijker heeft gespeeld, vindt de burgemeester, is Gemertenaar Pieter Staadegaard, bekend van zijn strijd voor een beter bestaan voor mensen met albinisme in Afrika. ,,Iedereen die ooit dacht dat een leven met albinisme zorgeloos is, weet door Pieter Staadegaard nu beter.”

Traditie voortgezet

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente vindt ieder jaar in een ander kerkdorp plaats. Die traditie, destijds ingezet door toenmalig burgemeester Jan van Zomeren, wordt voortgezet, zo onderstreepte Van Veen dinsdagavond. Daarom was Bakel dit jaar voor de tweede keer ’aan de beurt'.