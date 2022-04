Burgemeester Van Veen verrast elf inwoners van Gemert-Bakel met een lintje

Frans van Berlo

De 59-jarige heer Frans van Berlo ademt atletiek. Op lokaal niveau, in Gemert-Bakel, maar ook op landelijk niveau via de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie en is daarom benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 1990 actief voor de Gemertse Atletiek Club (GAC), van 1990 tot 2004 als trainer, daarna tot 2011 als voorzitter en nu als vrijwilliger. Verder is hij op tal van manieren actief voor de Nederlandse Atletiek Unie, onder meer als commentator en presentator bij grote wedstrijden en Nederlandse kampioenschappen.