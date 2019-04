Burgemeester Vos van Asten leeft mee met jonge slachtoffer van verkrachting: ‘Ik ben hiervan geschrokken’

Een 18-jarige vrouw werd afgelopen zondagnacht verkracht in de bosjes ter hoogte van de Kasteellaan in Heusden. De jonge vrouw was volgens de politie met vrienden wat gaan drinken in het centrum van Asten. Via de Emmastraat fietste ze rond één uur ‘s nachts over de Wolfsberg om vervolgens via de rotonde de Voorste Heusden op te fietsen. Net voor de Kasteellaan werd de vrouw van haar fiets geduwd door een onbekende man op een fiets. In de bosjes werd de vrouw bedreigd. De man pleegde vervolgens seksuele handelingen bij haar en ging ervandoor.