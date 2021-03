Burgerinitiatief heeft alternatief plan voor De Heuvel in Lieshout

Een verstandige opmerking. Want als het gaat om dit dossier, is het op eieren lopen. Bijna iedereen in het dorp had er een dag na de presentatie wel een mening over : te kolossaal, te groot, teveel parkeerruimte ten koste van groen en te weinig communicatie met bewoners en belangengroepen, vinden velen. Maar anderen zien er weer de redding van het winkelcentrum in.

Na maanden van relatieve radiostilte - Meulensteen heeft in de tussentijd nog wel enkele mededelingen over de ontwikkelingen in een commissievergadering gedaan - wordt de gemeenteraad op eigen verzoek bijgepraat. Helemaal aan het eind van raadsvergadering volgt een presentatie, die voor bewoners online ook te volgen valt. Op een kort, besloten deel na dan, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om een strategisch advies. ,,Dat is in beslotenheid omdat strategie nooit in het openbaar besproken wordt. We willen die vrijuit met de raad bespreken", verklaart een woordvoerder van de gemeente.